Nach dem Angriff auf den Oberbürgermeister von Hockenheim im Nordwesten Baden-Württembergs, Gummer, sucht die Polizei weiter nach dem Täter.

Eine Sprecherin sagte, derzeit werde in alle Richtungen ermittelt. Der SPD-Politiker war am Montag vor seinem Wohnhaus in Böhl-Iggelheim niedergeschlagen worden. Er musste mit einem Kieferbruch im Krankenhaus behandelt werden. Nach Polizeiangaben klingelte der Angreifer bei dem 67-jährigen Politiker. Der Täter konnte unerkannt entkommen.



Anfang Juni war der Kasseler Regierungspräsident Lübcke Anfang vor seinem Haus erschossen worden. Seitdem wird verstärkt über Angriffe auf Mandatsträger diskutiert.