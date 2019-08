Bei der Hockey EM in Antwerpen haben die deutschen Damen das Endspiel gegen die Niederlande verloren und die damit verbundene direkte Olympia-Qualifikation verpasst.

Der Weltranglistenfünfte unterlag dem Titelverteidiger mit 0:2. Das erste Tor für Oranje erzielte Kelly Jonker (12.). 40 Sekunden vor Schluss fiel das 0:2 durch Lidewij Welten (60.). Durch die Niederlage muss sich Deutschland nun in zwei Qualifikationsspielen Anfang November in Mönchengladbach behaupten, um das Ticket für Tokio 2020 zu lösen.



Die deutschen Männer hatten am Vortag durch ein 0:4 gegen die Niederlande im Spiel um Platz drei eine Medaille verpasst, können sich aber ebenfalls in Mönchengladbach noch für Tokio qualifizieren.