Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Männer hat ihr Finale bei der Europameisterschaft in Amsterdam verloren und den neunten Titelgewinn verpasst.

Die Spieler von Bundestrainer Kais al Saadi unterlagen in einem hochklassigen und dramatischen Spiel gegen die Niederlande mit 1:4 im Penaltyschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden. Die Niederlande hatten kurz vor Schluss den Ausgleich erzielt.



Die Enttäuschung sei riesig, sagte al Saadi. Man habe gemerkt, dass die Mannschaft eigentlich soweit sei, Turniere zu gewinnen. Kapitän Tobias Hauke meinte, es sei trotz des Drucks das beste Spiel bei dem Turnier gewesen - "wahrscheinlich das beste des Jahres".



Nach einer Strafecke erzwang Jip Jannsen neun Sekunden vor Schluss das Penaltyschießen für die Niederlande. Die weiteren Treffer der regulären Spielzeit erzielten Christopher Rühr (21.) und Constantin Staib (56.) für Deutschland bzw. Robbert Kemperman in der 34. Minute für die Niederlande.



Bronze ging an Belgien, das England im Spiel um Platz drei mit 3:2 schlug. Das Turnier dient dem deutschen Hockey-Team auch als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio. Dort bestreitet die Mannschaft in 42 Tagen ihr Auftaktspiel gegen Kanada (24. Juli).

