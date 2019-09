Hamburg bewirbt sich darum, die Hockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2022 auszutragen.

Hamburgs Innen- und Sportsenator Grote sagte, die Stadt und der Deutsche Hockey-Bund seien davon überzeugt, dass Hamburg mit seinem Konzept punkten könne. Die Spiele sollen in einer temporär errichteten Arena mit 10.000 Plätzen stattfinden - in unmittelbarer Nähe zum Millerntorstadion, der Heimspielstätte des 1. FC St. Pauli.



Der Internationale Hockey-Verband will am 9. November festlegen, wer die Weltmeisterschaft 2022 der Frauen ausrichtet. Neben Deutschland haben sich auch Spanien und Neuseeland beworben. Eine WM der Frauenteams fand in Deutschland zuletzt 1976 im Westteil Berlins statt.