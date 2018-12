Der Leiter des UNO-Teams zur Überwachung des Waffenstillstands in der jemenitischen Hafenstadt Hodeida ist in dem Land eingetroffen.

Der niederländische Ex-General Cammaert wird zunächst nur von einem Vortrupp der Beobachtermission begleitet. Er will sich in Aden mit Vertretern der international anerkannten Regierung treffen, bevor er in die von Rebellen kontrollierten Städte Sanaa und Hodeida weiterreist.



Der UNO-Sicherheitsrat hatte gestern die Entsendung von zivilen Beobachtern nach Hodeida beschlossen. Sie sollen unter anderem den Betrieb des Hafens sicherstellen und den geplanten Abzug der Rebellen aus der Stadt überwachen. Der Hafen ist von großer Bedeutung für die Versorgung der notleidenden Bevölkerung.



Im Jemen kämpfen schiitische Huthi-Rebellen gegen die Regierung, die vom sunnitischen Saudi-Arabien unterstützt wird.