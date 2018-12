In der Region um die jemenitische Hafenstadt Hodeida hat es ungeachtet der vereinbarten Waffenruhe offenbar neue Kämpfe und Luftangriffe gegeben.

Das meldet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Regierungstruppen und Bewohner. Dabei sollen sowohl Soldaten als auch Kämpfer der Huthi-Rebellen getötet worden sein.



Auf die Waffenruhe hatten sich die jemenitischen Regierungstruppen und die Huthi-Rebellen am Donnerstag bei ihren Gesprächen in Schweden geeinigt. Sie gilt für Hodeida und den dortigen Hafen, über den der Großteil der Hilfslieferungen in den Jemen gelangt. Die Einigung sieht auch einen Rückzug von Regierungstruppen und Rebellen vor.