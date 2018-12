Die für die jemenitische Hafenstadt Hodeida vereinbarte Waffenruhe erweist sich als brüchig.

Zwar wird die Lage heute als ruhig beschrieben. Geschäfte und Schulen seien aber geschlossen, meldet die Nachrichtenagentur AFP. Im Süden und Osten der Stadt befänden sich Kämpfer. Gestern war über neue Gefechte berichtet worden, nur wenige Stunden nach dem Inkrafttreten der Feuerpause.



Auf die Waffenruhe hatten sich die jemenitischen Regierungstruppen und die Huthi-Rebellen am Donnerstag bei ihren Gesprächen in Schweden geeinigt. Sie gilt für Hodeida und den dortigen Hafen, über den der Großteil der Hilfslieferungen in den Jemen gelangt. Die Einigung sieht auch einen Rückzug von Regierungstruppen und Rebellenkämpfern vor.