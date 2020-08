In Trier ist mit 38,6 Grad gestern die bundesweit bisher höchste Temperatur in diesem Jahr gemessen worden.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, wurde der Rekord an der Station Trier-Petrisberg erreicht. Die zweithöchste Temperatur wurde an einer anderen Trierer Station gemessen. Platz drei teilten sich den Angaben zufolge Wetterstationen in Kahl am Main und am Frankfurter Flughafen.