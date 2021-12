Die Gesundheitsämter übermittelten dem Robert Koch-Institut 446 Fälle. Ein höherer Wert wurde zuletzt am 20. Februar erreicht mit 490. In den kommenden Tagen ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Die Zahl der Todesfälle entwickelt sich verzögert zur Zahl der Neuansteckungen.

Die bundesweite Corona-Inzidenz ging derweil den zweiten Tag in Folge zurück. Das RKI gibt sie heute mit 443 nach 452 am Vortag an. Die Gesundheitsämter meldeten mehr als 67.000 Neuinfektionen.