Der Solidaritätszuschlag auf dem Prüfstand. (dpa / Jens Büttner)

Der Bundesfinanzhof in München verhandelt in einem Musterverfahren darüber, ob die Erhebung des sogenannten Solis seit dem Jahr 2020 noch verfassungsgemäß ist. Vor Gericht zog ein Ehepaar aus Bayern. Der Bund der Steuerzahler unterstützt sie dabei. Das Finanzamt setzte für das Paar als Einkommensteuervorauszahlung für das Steuerjahr 2020 einen Solidaritätszuschlag in Höhe von ungefähr 2000 Euro fest.

Das Ehepaar beantragte, diese Zahlung auf null Euro zu senken. Es gab an, dass der Solidaritätszuschlag eine Ergänzungsabgabe sei und nur zur Abdeckung von Bedarfsspitzen erhoben werden dürfe. Beim Finanzamt hatte es damit keinen Erfolg. Auch das Finanzgericht Nürnberg wies die Klage ab, soweit sie sich auf das Steuerjahr 2020 bezog. Nur für 2021 senkte es den Vorauszahlungsbescheid deutlich. Seitdem gilt eine neue gesetzliche Regelung, wonach nur noch Gutverdiener den Soli zahlen.

Der Soli: Von der Wiedervereinigung zur "Reichensteuer"

Der erste Solidaritätszuschlag wurde 1991 eingeführt und lief Mitte 1992 aus. Er diente vor allem der finanziellen Bewältigung der Wiedervereinigung. Sein Nachfolger wird seit 1995 erhoben, er betrug zunächst siebeneinhalb und danach fünfeinhalb Prozent der zu zahlenden Einkommensteuer. Dabei gab es aber eine Freigrenze, die im Jahr 2019 für zusammen veranlagte Ehepaare bei 28.569 Euro lag.

Oberhalb dieser Grenze wurde der Solidaritätszuschlag schrittweise bis auf fünfeinhalb Prozent angehoben. Ab dem Jahr 2021 wurde die Grenze deutlich nach oben verschoben, so dass inzwischen 90 Prozent der Steuerpflichtigen keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen. Die Freigrenze liegt bei mehr als 125.000 Euro zu versteuerndem Einkommen für Verheiratete.

Hat der Soli seine Berechtigung verloren?

Der sogenannte Solidarpakt II, mit dem die ostdeutschen Länder unterstützt wurden, lief 2019 aus. Genau damit argumentierte das Ehepaar: Der Solidaritätszuschlag habe 2020 seine Berechtigung verloren, er verstoße gegen das Grundgesetz. Auch die ab 2021 geltende Regelung halten die beiden für verfassungswidrig, sie verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz. Sie zogen gegen die Entscheidung des Finanzgerichts vor den Bundesfinanzhof.

Dieser muss nun darüber beraten, ob er das Solidaritätszuschlagsgesetz von 1995 nunmehr ebenfalls für verfassungswidrig hält. In dem Fall müsste er die Frage dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vorlegen. Wie der BFH mitteilte, geht es in dem Verfahren um ein Steueraufkommen von insgesamt etwa elf Milliarden Euro pro Jahr.

Ein Rückzieher aus dem Bundesfinanzministerium

Ursprünglich wollte das Bundesfinanzministerium den Solidaritätszuschlag in der Verhandlung vor dem Bundesfinanzhof verteidigen. Doch in der vergangenen Woche kam der Rückzieher. Nun wird niemand aus dem Finanzministerium auftreten. Nach Angaben der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" soll Bundesfinanzminister Lindner dies persönlich entschieden und damit eine Entscheidung seines Vorgängers, des heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz, korrigiert haben. Damit wird kein Vertreter des Ministeriums an der Verhandlung teilnehmen.

Eine Entscheidung soll heute in München noch nicht fallen. Sie wird voraussichtlich Ende Januar verkündet.

Weiterführende Links

Diese Nachricht wurde am 17.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.