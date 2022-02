Die Verurteilung des Täters zur Höchststrafe rechtskräftig. (dpa-Zentralbild Pool)

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe teilte mit, dass es die Revision des Mannes, der als islamistischer Gefährder galt, verworfen habe. Das Oberlandesgericht Dresden hatte den jungen Syrer im Mai 2021 unter anderem wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Er hatte die Männer aus Nordrhein-Westfalen im Oktober 2020 in der Dresdner Innenstadt niedergestochen. Einer der Männer starb noch am Tatort, sein Lebenspartner überlebte schwer verletzt. Motiv der Tat seien eine tief verwurzelte Homophobie bei dem Täter und seine islamistisch geprägte Weltanschauung gewesen, befand das Dresdner Gericht.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.