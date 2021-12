Coronavirus-Teststation in Italien (Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa)

In Großbritannien stieg wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Donnerstag auf einen Höchststand: Innerhalb von 24 Stunden wurden 119.789 neue Fälle gemeldet, wie die Behörden mitteilten. Das sind deutlich mehr als am Vortag, als erstmals die Schwelle von 100.000 Fällen überschritten wurde. In den Landesteilen England und Schottland ist die Omikron-Variante bereits nachgewiesen dominierend.

Auch im britischen Gesundheitssystem macht sich Omikron deutlich bemerkbar: Die Zahl der Krankheitstage von medizinischen Beschäftigten im Zusammenhang mit Covid-19 stieg im Wochenvergleich um 38 Prozent an. Das berichtet der "Guardian" unter Berufung auf Zahlen des Gesundheitsdienstes. Die Verantwortlichen gingen davon aus, dass sich dieser Trend weiter verstärken werde.

Höchststand in Italien, Omikron bei rund 28 Prozent

Auch in Italien verzeichneten die Gesundheitsbehörden mit rund 44.600 Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchstwert seit Pandemie-Beginn. Das geht aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervor. Zuletzt hatten die Behörden am 13. November 2020 mit knapp 41.000 den höchsten Wert bei den Neuinfektionen registriert.

Allerdings wurden in den letzten Tagen viel mehr Corona-Tests gemacht. In Italien gilt beispielsweise im öffentlichen Nah- und Fernverkehr die 3G-Regel. Auch für viele andere Orte wie Museen ist mindestens ein negativer Test erforderlich.

Das Oberste Gesundheitsinstitut des Landes schätzt den Anteil der Omikron-Variante in Italien auf 28 Prozent. Es gebe einen starken Anstieg. Die Variante dürfte einem Experten des Instituts zufolge bald am weitesten verbreitet sein.

Frankreich mit Höchststand seit Ausbruch der Pandemie

Nach Angaben der französischen Regierung gab es innerhalb von 24 Stunden mehr als 90.000 bestätigte Fälle von Corona-Neuinfektionen. Das seien die schlechtesten Zahlen, die das Land seit Beginn der Pandemie gesehen habe, sagte Gesundheitsminister Veran.

Die Lage in Deutschland ist in den nächsten Tagen ungewiss

Aktuell sinken zwar die Zahlen der registrierten Neuinfektionen in Deutschland . Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde am Donnerstag mit 280,3 angegeben, am Vortag waren es 289,0 und eine Woche zuvor 340,1. Experten rechnen jedoch wegen der Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante mit einem deutlichen Anstieg in nächster Zeit. Der Chef des Robert Koch-Instituts, Wieler, sagte: "Bei einer Verdopplungszeit von etwa drei Tagen könnte die neue Variante in ein, zwei, spätestens drei Wochen bereits die Mehrzahl aller Infektionsfälle in unserem Land ausmachen."

Zudem ist ungewiss, wie aussagekräftig die Statistiken an den Feiertagen und rund um den Jahreswechsel sein werden.

Wer das Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Instituts aufruft, erhält zunächst einen Warnhinweis: "Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten."

Auch die Verbandschefin der Amtsärzte, Ute Teichert, geht davon aus, dass es über die Feiertage und zwischen den Jahren bei den offiziell gemeldeten Corona-Zahlen zu einer Untererfassung kommen könnte. "Verlässlich dürften die Zahlen erst wieder Anfang Januar sein." Das erschwere die Beurteilung der Corona-Lage in Deutschland, sagte Teichert, die Vorstandsvorsitzende des "Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes" ist.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.