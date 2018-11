Der thüringische AfD-Chef Höcke hat seine Partei angesichts einer möglichen Beobachtung durch den Verfassungsschutz vor Panik gewarnt.

Auf einem Landesparteitag in Pfiffelbach bezeichnete er solche Ängste als "politische Bettnässerei". Es sei närrisch, wenn Parteimitglieder jetzt glaubten, dass Begriffe wie Volk oder Altparteien nicht mehr gebraucht werden sollten. Die Entscheidung des thüringischen Verfassungsschutzes, die AfD zum Prüffall zu erklären, kritisierte Höcke als Willkür. Er kündigte rechtliche Schritte gegen eine mögliche Beobachtung durch alle Instanzen an.



Auf dem Parteitag will sich Höcke als AfD-Landesvorsitzender bestätigen lassen. Er schlug vor, das bisherige Prinzip der Doppelspitze aufzugeben, um Zuständigkeiten und Verantwortung klarer zu regeln. Bislang teilt sich Höcke den Sprecherposten an der Spitze der Landespartei mit dem Erfurter Politiker Möller.