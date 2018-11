Der umstrittene thüringische AfD-Vorsitzende Höcke ist im Amt bestätigt worden.

Auf dem Parteitag in Pfiffelbach erhielt er 81 Prozent der abgegebenen Stimmen. Höcke, der auch Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag in Erfurt ist, hatte keinen Gegenkandidaten. In seiner Rede hatte er seine Partei zuvor aufgerufen, angesichts einer möglichen Beobachtung durch den Verfassungsschutz gelassen zu bleiben. Es sei närrisch, wenn AfD-Mitglieder jetzt glaubten, dass Begriffe wie Volk oder Altparteien nicht mehr gebraucht werden sollten. Solche Ängste seien - so Höcke wörtlich - "politische Bettnässerei". - Die Entscheidung des thüringischen Verfassungsschutzes, die AfD zum Prüffall zu erklären, kritisierte Höcke erneut als Willkür. Er kündigte rechtliche Schritte gegen eine mögliche Beobachtung durch alle Instanzen an.