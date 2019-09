Der thüringische AfD-Chef Höcke sorgt mit dem Abbruch eines ZDF-Interviews weiter für Diskussionen. ZDF-Chefredakteur Frey will wissen, ob die AfD-Führung Höckes Verhalten deckt. Und auch Satiriker haben das Thema für sich entdeckt.

Frey sagte im "Mittagsmagazin" seines Senders, er finde die Frage wichtig: Was schließt eigentlich die AfD selbst daraus? Deckt man das? Oder distanziert man sich davon?"



Frey meinte damit unter anderem Höckes Aussage, es werde für das ZDF "massive Konsequenzen" haben, wenn man das Interview beende, anstatt es - wie von dessen Presseprecher gewünscht - wiederhole. Frey wertete dies als Drohung und nahm den Journalisten in Schutz. Dieser habe ein "vorbildliches Interview" geführt. Eine Skandalisierung habe das ZDF nicht beabsichtigt. "Wir wollten keinen Eklat. Wir wollten einen Beitrag, der sich mit der Sprache der AfD, der Sprache von Björn Höcke auseinandersetzt."

"Gestörter Umgang mit der Pressefreiheit"

Rückendeckung bekam der öffentlich-rechtliche Sender vom Deutschen Journalisten-Verband. Der Vorsitzende Überall erklärte, Journalismus müsse unabhängig sein und kritische Fragen stellen können. Höcke habe "ein weiteres dunkles Kapitel des gestörten Umgangs der AfD mit der Pressefreiheit im Allgemeinen und kritischen Journalistinnen und Journalisten im Besonderen aufgeschlagen". Es stehe Politikerinnen und Politikern nicht an, zu zensieren oder Fragen vorzugeben. Höcke hatte dem ZDF-Journalisten gesagt, er hätte doch "mit schönen Sachfragen zur Landespolitik" einsteigen können.



Stattdessen konfrontierte der Journalist den thüringischen AfD-Vorsitzenden gleich zu Beginn mit ein paar kurzen Einspielern, in denen Parteikollegen gefragt wurden, ob bestimmte Zitate von Höcke stammten "oder schon von Hitler".



Nach knapp zehn Minuten intervenierte Höckes Pressesprecher und verlangte, das Interview zu wiederholen. Die Fragen hätten Höcke "stark emotionalisiert. Diese Emotionen, glaube ich, sollte man so nicht im Fernsehen bringen."

"Von Höcke oder schon von Hitler"

Der ARD-Journalist und Leiter der Redaktion "Monitor", Restle, schrieb auf Twitter, der Abbruch des Interviews sei das eine. Dass AfD-Abgeordnete aber nicht in der Lage gewesen seien, einen Unterschied zwischen Höcke-Reden und Hitlers "Mein Kampf" festzustellen, sei viel bedrückender.



Der Medienwissenschaftler Gäbler sagte im NDR, der Abbruch des Interviews sei ebenso legitim gewesen wie die Veröffentlichung durch das ZDF. Die AfD wolle immer beides: "dabei sein, mitspielen, Sommerinterviews geben". Wenn ihre Politikerinnen und Politiker aber dann kritisch gefragt würden, komme schnell der Vorwurf, dass sie von den Journalisten nicht neutral behandelt würden.

"Familie Hitler hat es satt"

Auch Satiriker haben das abgebrochene Interview inzwischen aufgegriffen. "Der Postillon" postete auf Twitter ein Foto von einem grimmig dreinschauenden Höcke mit Buch und Stift in der Hand. Darunter die Überschrift: "Höcke trägt ZDF-Reporter in Liste mit Leuten ein, die es bereuen werden, wenn er an die Macht kommt".



Auf dem Twitter-Account "Satire@Die Welt" hieß es: "Famile Hitler hat es satt: Hitler-Erben verklagen Björn Höcke wegen Urheberrechtsverletzung."



Das Interview wurde am vergangenen Mittwoch in Erfurt geführt. Das ZDF stellte das komplette Interview und den Wortlaut online.