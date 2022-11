Appell an Evangelische Kirche

Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Eva Högl (SPD) (picture alliance/ dpa/ Michael Kappeler)

Auf der Synode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Oberlausitz sagte die SPD-Politikerin, die Angehörigen der Bundeswehr hätten in den vergangenen Jahren unter dem Desinteresse der Gesellschaft gelitten. Högl bezeichnete es als traurig, dass erst der russische Krieg in der Ukraine den Blick wieder auf die deutsche Armee gelenkt habe. Die Anwesenden der Synode in Berlin forderte sie auf, Begegnungen mit Soldatinnen und Soldatinnen zu schaffen - in Gottesdiensten, Andachten und Diskussionsveranstaltungen.

Außerdem hob die Wehrbeauftrage den Stellenwert der Militärseelsorge hervor. Damit werde ein wichtiger Beitrag geleistet - auch für konfessionslose Bundeswehr-Angehörige.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.