Eva Högl (SPD), Wehrbeauftragte des Bundestages (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Die 100 Milliarden Euro für Waffen und Ausrüstung dürften nicht in den vorhandenen Strukturen und Verfahren vergeben werden, sagte Högl der Deutschen Presse-Agentur. Damit komme man nicht voran. Es sei am Verteidigungsministerium, hier einen Vorschlag zu machen. In den Streitkräften gibt es nach Einschätzung der SPD-Politikerin eine große und berechtigte Erwartung, dass die Vollausstattung nun schnell vorankommt.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.