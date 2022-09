Die Wehrbeauftragte Högl fordert, die Aufgaben des Kommando Spezialkräfte zu präzisieren - gerade mit Blick auf die veränderte sicherheitspolitische Lage. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Jens Büttner)

Högl verwies im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur auf die veränderte sicherheitspolitische Lage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und auf die verstärkte Abschreckung der Nato an deren Ostflanke. Geklärt werden müsse, ob man Spezialkräfte mit Fähigkeiten wolle, die über Geiselbefreiung und Rettungsaktionen hinausgingen. Als Beispiele nannte sie die Aufklärung sowie Einsätze mit kleinen Einheiten in schwierigen Situationen. Darüber brauche es eine politische Diskussion. - Das "Kommando Spezialkräfte" war in den vergangenen Jahren durch rechtsextreme Vorfälle in die Schlagzeilen geraten. Eine Kompanie wurde aufgelöst, zudem wurden zahlreiche Reformmaßnahmen auf den Weg gebracht.

