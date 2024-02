Rosenmontag in Köln: die Karnevalisten geben sich politisch. (Archivbild) (dpa-news / Oliver Berg)

In Köln, Düsseldorf und Mainz werden wieder hunderttausende Menschen in den Innenstädten erwartet. Der größte Umzug findet in Köln statt. Die Politik bietet den Narren auch diesmal wieder viele Vorlagen für ihre Persiflage-Wagen. In Düsseldorf werden die Motive wie jedes Jahr bis zum Beginn des Zugs geheim gehalten. Dort sind mehr als 1.000 Polizisten im Einsatz. Erstmals werden Drohnen eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.