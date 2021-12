Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa (AFP / RODGER BOSCH)

Das Büro von Präsident Ramaphosa teilte mit, alles deute darauf hin, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle vorbei sein könnte. Die Zahl der Neuinfektionen in Südafrika war in den vergangenen Tagen um fast 30 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen des Virus war in acht der neun Provinzen des Landes rückläufig. Die Omikron-Variante sei zwar hochgradig übertragbar, aber die Zahl der Krankenhauseinweisungen sei niedriger gewesen als bei früheren Wellen, hieß es weiter.

