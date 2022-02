Der Wegfall der EEG-Umlage soll die Verbraucher bei der Stromrechnung entlasten. (imago/ari)

Es gehe darum, jetzt eine Entlastung für "alle Menschen und die verschiedensten Gruppen zu ermöglichen", sagte SPD-Chefin Esken. Direkt zu spüren bekommen sollen die meisten Menschen den Wegfall der EEG-Umlage zum 1. Juli.

Derzeit werden beim Strom rund 3,72 Cent je verbrauchter Kilowattstunde berechnet - die direkt in der Rechnung des jeweiligen Energieversorgers auftauchen. Die Koalition erwartet von den Unternehmen, dass diese die beschlossene Entlastung in vollem Umfang weitergeben werden.

Pendlerpauschale wird erhöht - soll aber überarbeitet werden

Während die Abschaffung der EEG-Umlage sich erst ab dem Sommer bemerkbar macht, sollen Pendler sofort entlastet werden. Die Pendlerpauschale, die Verbraucher bei den Fahrtkosten für den Arbeitsweg steuerlich geltend machen können, wird rückwirkend zum 1. Januar angehoben und zwar um 3 Cent je Kilometer auf dann 38 Cent. Geltend machen kann man sie ab dem 21. Entfernungskilometer.

Diese Erhöhung war bislang erst für Anfang 2024 vorgesehen. Nötig sei dies "angesichts der gestiegenen Preise für Mobilität", heißt es im Ergebnispapier des Koalitionsausschusses. Vor allem die Spritpreise hatten zuletzt wiederholt neue Rekordstände erreicht. FDP-Chef Christian Lindner betonte, dass die Pendlerpauschale "entgegen der landläufigen Meinung nicht eine Subvention für das Autofahren" sondern verkehrsträgerunabhängig sei.

Zugleich betonten SPD, Grüne und FDP, dass noch in dieser Legislaturperiode eine Neuordnung der Pendlerpauschale angestrebt werde, die "ökologisch-soziale Belange" der Mobilität besser berücksichtigen solle. Es gebe mit Blick auf die soziale und auch die ökologische Lenkungswirkung noch "Nachholbedarf", sagte Grünen-Chefin Lang.

Sonderzuschuss für Bezieher von Hartz-IV und höherer Grundfreibetrag

Auch einen Sonderzuschuss für erwachsene Hartz-IV-Beziehende in Höhe von einmalig 100 Euro sieht das Entlastungspaket vor. Außerdem soll der im Koalitionsvertrag vereinbarte Sofortzuschlag für von Armut betroffene Kinder zum 1. Juli dieses Jahres auf den Weg gebracht werden - in Höhe von 20 Euro pro Monat bis zur Einführung der Kindergrundsicherung. In dieser Kindergrundsicherung sollen künftig verschiedene Leistungen für Familien mit Kindern zusammengeführt werden.

Vereinbart wurden von den Ampel-Parteien auch mehrere steuerliche Maßnahmen: Der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer soll für das laufende Jahr von 9984 Euro auf 10.347 Euro steigen, der Arbeitnehmerpauschbetrag von 1000 Euro auf 1200 Euro.

"Menschen können sich auf Koalition verlassen"

Grünen-Chefin Lang verwies auf die "derzeitige Realität der steigenden Preise". Mit dem Entlastungspaket zeige die Regierung, dass die Menschen im Land sich "gerade auch in schwierigen Zeiten auf die Ampel-Koalition verlassen können", sagte sie.

Ähnliche Töne schlug Finanzminister Lindner an. Er sagte: "Wir lassen die Menschen nicht allein in der gegenwärtigen Situation." Man fühle sich verantwortlich für bedürftige Menschen, aber auch für die arbeitende Mitte in Deutschland. Die "Haushaltswirkung" des Entlastungspakets für den Bundeshaushalt bezifferte der Bundesfinanzminister auf eine Größenordnung "von etwa sieben Milliarden Euro plus EEG".

Diese Nachricht wurde am 24.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.