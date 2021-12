Die Post darf im nächsten Jahr ihr Porto erhöhen. (Archivbild) (dpa / picture alliance / Sven Hoppe)

Die Bundesnetzagentur genehmigte die neuen Porto-Gebühren der Deutschen Post vorläufig, wie die Behörde in Bonn mitteilte. Danach wird der Standardbrief ab Januar 85 Cent kosten, also fünf Cent mehr. Das Entgelt für Postkarten etwa verteuert sich ab dem Jahreswechsel von bisher 60 auf 70 Cent. Als Grund für die Erhöhung führte die Post vor allem steigende Kosten an.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.