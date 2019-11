Aus Sicht des Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbunds, Hörmann, hat die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA Glaubwürdigkeit eingebüßt.

Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur führt Hörmann den Verlust auf den Umgang mit dem Staatsdoping-Skandal in Russland zurück. Die Amtszeit von WADA-Präsident Reedie sei keine Erfolgsgeschichte, erklärte der deutsche Sportfunktionär: "Wenn sich etwas Wichtiges wie der Fall Russland über Jahre in eine offensichtlich falsche Richtung bewegt, hat der Verantwortliche an der Spitze in einer Organisation die klare Pflicht und Schuldigkeit, den Laden aufzuräumen und die Dinge in eine bessere Richtung zu entwickeln", meint Hörmann.



Am 1. Januar 2020 wird der Pole Witold Banka die Nachfolge von Reedie antreten. Morgen beginnt im polnischen Katowice eine Welt-Anti-Doping-Konferenz.