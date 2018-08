Marschall Petains Gendarmen konzentrieren die Flüchtlinge in Lagern und liefern sie der Gestapo aus, wenn sie nicht Visa und Transit vorweisen können, die sie zu Einreise in ein sicheres Land berechtigen. Anna Seghers lässt in Marseille - wo sie ihren Roman schrieb - zwei Deutsche die Angst jener Jahre erleben, die Angst, die zwingt, sich für jemand anderen auszugeben, eine Angst, die Liebe unmöglich macht, eine Angst, die Menschen hindert, das Richtige zu tun.

Bearbeitung: Bernhard Pfletschinger

Regie: Wolf Euba

Mit Peter Lieck, Lindert Christoph, Heta Mantscheff, Karl Michael Vogler, Heidy Forster, Alexander Costa, Drew Lucas, Anneliese Meier, Eduard Linkers, Daniel Hauptmann, Marlies Compère, Hannes Seebauer

Produktion: BR/RIAS Berlin/NDR 1983

Länge: 85'35

Hörspielmagazin Extra:

"Partir" Die schweizerisch-albanische Musikerin Elina Duni

von Karl Lippegaus