"What you hear is what you see ..." wurde zur Grundlage für ›twittering machine‹. Eröffnungsvarianten wie beim Schach. Zug um Zug – jede erneute Drehung der Kurbel erzeugt Ordnung und zugleich Neues.Das Ergebnis ist ein "Sprachspiel", wie Wittgenstein es für seine philosophischen Betrachtungen vorschlug: Mehrere gemeinsame Regeln werden aufgestellt, nach denen dann spielerisch immer wieder Neues erzeugt wird – Sprache wird zu Handlung ... Wir hören hinein in ein komplexes Netz von Ähnlichkeiten, ineinandergreifend und sich kreuzend: Ähnlichkeiten im Großen und Kleinen."

Klaus Buhlerts Text- und Musikfragmente kurbeln den Traum von der Überwindung unserer Erdanziehung beständig weiter - als Musicbox, als Twitter Maschine oder gleich einem Vogel, der ewig fliegt und dennoch beständig zwitschern muss.

Komposition und Regie: Klaus Buhlert

Mit Bibiana Beglau, Felix Goeser, Katherina Sattler, Nils Rovira-Muñoz, Moritz Kienemann, Nils Strunk



Produktion: SWR 2017

Länge: 43'14