Marcel erschöpfen die Besuche bei den Verdurins. Er mietet für Albertine, um deren Liebe er wirbt wie er ihr immer noch misstraut, ein Auto, mit dem er die Landschaft der Normandie erkundet und die Veränderung der Erfahrung durch die moderne Geschwindigkeitstechnik reflektiert.



Zugleich wird er Zeuge, wie Charlus sich für Morel immer stärker erniedrigt, sogar aus Eifersucht ein Duell erfindet. Er holt sogar Jupien aus Paris, um Morels für gutes Geld verabredeten Bordellbesuch mit dem Prinzen von Guermantes zu verhindern.



Parallel dazu nimmt Marcel die Koketterie von Albertine am Strand und auf den Bahnfahrten der "Transatlantischen" wahr. Albertine kennt sogar die lesbische Madame Vinteuil. Eine Heirat erscheint Marcel somit unmöglich, er will mit ihr brechen, schlägt ihr jedoch am Ende eines langen Abends vor, mit ihm nach Paris zurückzukommen und dort gemeinsam zu leben. Er will sie doch heiraten

Aus dem Französischen von Bernd-Jürgen Fischer

Bearbeitung: Manfred Hess, Hermann Kretzschmar

Komposition: Hermann Kretzschmar

Regie: Iris Drögekamp

Mit Michael Rotschopf, Lilith Stangenberg, Gerd Wameling, Stefan Konarske, Corinna Kirchhoff, Tina Engel, Leslie Malton u.a.



Produktion: SWR/Dlf 2018

Länge: ca 115'