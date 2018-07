Hörspielmagazin Ausgabe Juli 2018

In dieser Ausgabe stellen wir das Hörspiel des Monats „Karl Marx statt Chemnitz“ von Thilo Reffert vor. Wir sichten die aktuellen Hörspielpremieren und erinnern an die amerikanische Komponistin Ruth White und ihre klangkünstlerischen Experimente. Der Schweizer Regisseur Erik Altorfer erzählt von seiner Hörspielarbeit und den Erfahrungen, die er in Schreibworkshops mit Geflüchteten im Libanon und in Ägypten gesammelt hat.

