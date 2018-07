Hörspielmagazin Extra: Zum 125. Geburtstag Himmel und Hölle - George Grosz' Berliner Jahre

Ragtime, "Mister Meschugge" und das Café Größenwahn in Berlin: Das alles liebte der Künstler George Grosz. Daher zog es ihn nach seinen Studien an der Dresdner Kunstakademie 1912 in die Metropole, auch, um dort sein Skizzenbuch zu füllen.

Von Thomas Zenke