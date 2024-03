Fußball-Bundesliga

Hoffenheim-Spieler Maximilian Baier nach dem 2:0 gegen Bremen (picture alliance / dpa / Jan-Philipp Strobel)

Maximilian Beier erzielte beide Tore für die Hoffenheimer. Die Gelb-Rote Karte für Marius Bülter wegen wiederholten Foulspiels gefährdete den Sieg der Gastgeber. In der Nachspielzeit schoss der Bremer Skelly Alvero den Anschlusstreffer.

Zuvor hatte Bayer Leverkusen den 1. FC Köln mit 2:0 besiegt. Damit beträgt der Vorsprung auf den FC Bayern nach derzeitigem Tabellenstand zehn Punkte. Bereits in der 14. Minute erhielt Kölns Jan Thielmann die rote Karte, nachdem er dem Leverkusener Granit Xhaka auf die Wade getreten hatte. Das Spiel in Überzahl konnten die Leverkusener dann für sich entscheiden, mit Treffern von Jeremie Frimpong in der 38. und von Alejandro Grimaldo in der 72. Minute.

Leverkusen ist damit im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen, Köln bleibt mit Rang 16 weiter auf dem Relegationsplatz in der Tabelle.

