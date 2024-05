Fußball-Bundesliga

Der Hoffenheimer Florian Grillitsch (links) und Xavi Simons von RB Leipzig (Uwe Anspach / dpa / Uwe Anspach)

Vor gut 25.000 Zuschauern brachte Benjamin Sesko den Champions-League-Teilnehmer aus Leipzig in der 38. Minute in Führung, die Andrej Kramaric in der 90. Minute ausglich. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste nur noch zu zehnt, nachdem Xavi wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Hoffenheim nutzte den Vorteil zwar noch zum Remis, das im Kampf um einen internationalen Startplatz aber zu wenig sein könnte. Mit 40 Punkten verharren die Kraichgauer im Tabellenmittelfeld und müssen auf Patzer der Rivalen hoffen.

