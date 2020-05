Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, begrüßt die deutsch-französische Initiative zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie.

Hoffmann sagte im Deutschlandfunk, um den wirtschaftlichen Wiederaufbau auf den Weg zu bringen, sei der Vorschlag völlig richtig. Darüber hinaus forderte Hoffmann mehr Investitionen, etwa in den Klimaschutz und die Mobilitätswende. Der DGB-Chef betonte, auch die Gewerkschaften aus Österreich, den Niederlanden und Dänemark stünden hinter dem Plan von Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Macron. Österreichs Bundeskanzler Kurz hatte kritisiert, dass Zuschüsse und die Vergemeinschaftung von Schulden nicht der richtige Weg seien, und einen Gegenentwurf angekündigt.



Merkels und Macrons Initiative umfasst ein Programm im Umfang von 500 Milliarden Euro. Die EU-Kommission soll an den Finanzmärkten Kredite im Namen der EU aufnehmen dürfen. Aus dem Aufbau-Fonds könnten dann die am stärksten von der Coronakrise betroffenen Regionen und Sektoren Geld erhalten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Corona-Pandemie - und danach? Wie geht es mit dem Umweltschutz nach der Krise weiter?

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.