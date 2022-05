Zum 22. DGB-Bundeskongress werden rund 400 Delegierte aus den acht Mitglieds-Gewerkschaften erwartet. (Fabian Sommer/dpa)

Der scheidende DGB-Chef Hoffmann sagte bei der Begrüßung der Delegierten, bei aller Freude über das Wiedersehen nach der Corona-Pandemie sei man entsetzt, wütend und ratlos über den verbrecherischen Angriff des russischen Staatschefs Putin auf die Ukraine. Dieser müsse seinen völkerrechtswidrigen Krieg sofort beenden.

Steinmeier: "Epochenbruch"

Bundespräsident Steinmeier sprach in seiner Rede von einem "Epochenbruch". Der Traum des gemeinsamen europäischen Hauses sei gescheitert und ein Albtraum an seine Stelle getreten. Dieser 8. Mai sei ein Tag des Krieges, betonte der Bundespräsident. Er bedrohe die Ukraine in ihrer Existenz und Putin zerstöre damit endgültig die Grundlage der europäischen Friedensordnung, wie man sie nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg gebaut habe.

An dem DGB-Kongress nehmen rund 400 Delegierte aus den acht Mitglieds-Gewerkschaften teil. Morgen soll die SPD-Politikerin Fahimi zur neuen Vorsitzenden gewählt werden.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.