In Erwartung einer raschen Impfkampagne gegen das Corona-Virus buchen schon schon jetzt zahlreich Menschen in Deutschland ihre Flugreisen für das kommende Jahr.

Lufthansa-Chef Spohr sagte der "Wirtschaftswoche" die Buchungen für den Sommer hätten sich verdreifacht. Auch für die Osterzeit seien schon Flüge reserviert worden. Das zeige, wie zuversichtlich die Menschen seien. Nach dem Krisenjahr 2020 gehe er davon aus, dass die Lufthansa im nächsten Jahr durchschnittlich etwa die Hälfte des Niveaus von 2019 erreichen könne.



Derzeit wird die Zulassung eines Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union allerdings noch geprüft. Nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission sollen in Deutschland zuerst Personen mit einem besonders hohen Risiko für schwere oder tödliche Verläufe einer Covid-19-Erkrankung geimpft werden. Dazu gehören Bewohner von Pflege- und Seniorenheimen sowie allgemein Menschen über 80 Jahren. Hinzu kommt das Personal in Notaufnahmen, in der Transplantationsmedizin und in der Betreuung von Covid-19-Patienten.



Insgesamt werden fünf priorisierte Gruppen genannt. Erst danach sollen die noch übrigen rund 45 Millionen Menschen in Deutschland geimpft werden, also all jene Personen unter 60 Jahren, bei denen das Risiko am niedrigsten eingeschätzt wird.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.