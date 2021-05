Der Iran hat direkte Gespräche mit Saudi-Arabien bestätigt.

Man habe dabei sowohl über bilaterale als auch über regionale Themen gesprochen, sagte ein Sprecher des iranischen Außenministerium. Es sei jedoch noch zu früh, um Ergebnisse zu verkünden. Medienberichten zufolge haben sich Vertreter beider Länder in den vergangenen Wochen mindestens zweimal im Irak getroffen. Der Iran hatte die Treffen zunächst nicht bestätigt.



Das sunnitische Königshaus in Saudi-Arabien hatte 2016 seine diplomatischen Beziehungen zum schiitischen Iran abgebrochen. Die beiden Staaten tragen ihre seit Jahrzehnten laufende politische und wirtschaftliche Rivalität vor allem durch regionale Stellvertreterkriege aus, unter anderem im Jemen und in Syrien.



Zuletzt hatten Saudi-Arabien und Teheran eher versöhnliche Töne angeschlagen. Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hatte im saudischen Staatsfernsehen gesagt, man hoffe auf "gute und besondere Beziehungen zum Iran", wenn die dortige Regierung ihr "negatives Verhalten" beenden würde.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.