Es gebe Rückmeldungen aus vielen Ortskirchen, dass die behandelten Themen beim "Synodalen Weg" nicht nur Fragen der deutschen Bischöfe seien, sagte Ackermann der Deutschen Presse-Agentur in Trier. Er habe die Hoffnung auf eine größere und breitere Bewegung. Im Rom würden die Positionen sehr ernst genommen, auch wenn der Vatikan konkrete Bedenken geäußert habe.

Der Bischof von Osnabrück und stellvertretende Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Bode, äußerte sich enttäuscht über die Reformwilligkeit des Vatikan. Das Pontifikat von Papst Franziskus bleibe hinter den Erwartungen zurück, sagte Bode im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Der Papst tue sich offenbar schwer mit dem Apparat in Rom, der seit Jahrhunderten eingespielt sei. Um so wichtiger sei es, am Reformprozess der Katholischen Kirche in Deutschland festzuhalten. Es sei unabdingbar, dass sich die Institution verändere. Dinge, die im Kontext des Synodalen Wegs ausgesprochen und angestoßen worden seien, ließen sich nicht wieder in die Tube zurückdrücken, so Bode.

