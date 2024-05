Erdrutsch in Papua-Neuguinea

Bei einem riesigen Erdrutsch in der Provinz Enga in Papua-Neuguinea gab es viele Tote und Verletzte. (AFP / STR)

Die Einsatzkräfte hätten die Hoffnung aufgegeben, teilte die Internationale Organisation für Migration in dem pazifischen Inselstaat mit. Mittlerweile wurden in der Katastrophenregion erste Leichen aus den Erdmassen geborgen. Außerdem wurden zahlreiche Überlebende in sichere Gebiete gebracht.

Die Behörden schätzen, dass durch den Erdrutsch Hunderte Menschen verschüttet wurden. Genauere Opferzahlen und die Höhe der Schäden sind noch unklar.

