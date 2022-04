Ein Massengrab hinter einer Kirche in Butscha bei Kiew. (AFP / Sergei SUPINSKY)

Ein Energieembargo sei zwar schwer umzusetzen, aber dennoch möglich. Erdgas könne eingespart werden, etwa durch eine Reduzierung der Produktion in der Industrie. Ähnlich wie in der Corona-Krise brauche es dann ein Rettungspaket für die betroffenen Unternehmen. Vorübergehend könnten zudem auch Kohlekraftwerke länger am Netz bleiben. Denkbar sei auch ein Tempolimit auf Autobahnen. Jeder eingesparte Liter Sprit sei hilfreich.

Hofreiter forderte zudem , mehr Waffen an die Ukraine zu liefern. Erste Schützenpanzer seien freigegeben. Die deutsche Rüstungsindustrie sei in der Lage zu liefern, das Verteidigungsministerium müsse schneller reagieren.

Die Juso-Vorsitzende Rosenthal sagte ebenfalls im Deutschlandfunk , die Kriegsverbrechen in der Ukraine dürften nicht unbeantwortet bleiben. Deshalb sollte ein Ölembargo gegen Russland verhängt werden. Die SPD habe in der Vergangenheit Fehler in ihrer Russland-Politik gemacht. Spätestens bei der Annexion der Krim hätten die Sozialdemokraten umschalten müssen. Nun müsse sich jeder selbstkritisch fragen, ob er den richtigen Weg gegangen sei, meinte Rosenthal.

Fachleute sollen mögliche Kriegsverbrechen untersuchen

Derweil schicken ukrainische Behörden Fachleute in die Ortschaft Butscha, um dem Verdacht möglicher russischer Kriegsverbrechen nachzugehen. Nach dem Abzug russischer Truppen aus der kleinen Stadt knapp 40 Kilometer nordwestlich von Kiew waren hunderte Leichen gefunden worden.

Der stellvertretende Bürgermeister von Butscha gab an, 50 der rund 300 gefundenen Leichen seien Opfer außergerichtlicher Tötungen durch russische Soldaten gewesen.

Die russische Regierung will sich gegen den Vorwurf von Kriegsverbrechen wehren und verlangt, dass der UNO-Sicherheitsrat eine Sondersitzung abhält. Die ukrainische Staatsführung versuche, die Friedensgespräche zu stören und die Gewalt mit einer - so wörtlich - "Provokation" in der Ortschaft eskalieren zu lassen. Russland werde alle seine militärischen Ziele erreichen und hoffe weiterhin, dass Moskau und Kiew letztendlich eine Art Friedensabkommen unterzeichnen könnten.

Die Bilder und Berichte aus Butscha sorgten international für Entsetzen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 04.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.