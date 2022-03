Anton Hofreiter (Bündnis90/Die Grünen). (Immanuel Bänsch/dpa/picture-alliance)

Man überweise Tag für Tag Hunderte Millionen Euro nach Moskau, mit denen der russische Staat und dessen Militärapparat am Laufen gehalten würden, sagte der Grünen-Politiker dem Nachrichtenportal "The Pioneer". Technisch sei ein Embargo möglich und wirtschaftlich verkraftbar. Es würde lediglich zu einer mittleren Rezession führen. Zwei bis drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts würde man verlieren, ähnlich wie zu Beginn der Corona-Pandemie, führte Hofreiter aus. Auch EU-Länder wie Finnland, Polen und Lettland fordern ein komplettes Embargo. Die Bundesregierung und Österreich lehnten dies gestern zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel erneut ab.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.