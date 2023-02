Anton Hofreiter (Grüne) (dpa/picture alliance/Geisler-Fotopress)

Dies sei vielmehr in fünf oder sechs Jahren angemessen, sagte der Grünen-Politiker im ARD-Fernsehen. Es sei kaum vorstellbar, ein Land aufzunehmen, in dem im Moment Krieg herrsche. Zudem müsse die Ukraine für einen EU-Beitritt gewisse Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel bei der Bekämpfung der Korruption oder in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit, betonte Hofreiter. Man wolle auf keinen Fall erleben, dass sich weitere Beitrittskandidaten so entwickelten wie Ungarn, wo die Rechtsstaatlichkeit und die Meinungsfreiheit zerstört worden seien.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gestern baldige Gespräche über einen EU-Beitritt seines Landes gefordert. Die Ukraine habe den Beginn der Verhandlungen noch in diesem Jahr verdient, sagte Selenskyj nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Kiew. Heute kommt Selenskyi mit weiteren Vertretern der EU in Kiew zusammen. Im Mittelpunkt stehen neben dem EU-Beitritt die weitere finanzielle und militärische Unterstützung des Landes bei der Abwehr russischer Militärangriffe.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.