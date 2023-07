Verladung eines Küstenschutzboots für Saudi-Arabien im Hafen Mukran (Archivbild) (dpa-Zentralbild / Stefan Sauer)

Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, man wisse nie, in welche Richtung sich solche Staaten entwickelten. Als Beispiele nannte der Vorsitzende des Europa-Auschusses im Bundestag die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Rüstungsgüter sollten nur an EU-Staaten und NATO-Mitglieder verkauft werden. Auch Lieferungen an die Ukraine hält Hofreiter für gerechtfertigt.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums wurden für die Vereinigten Arabischen Emirate im ersten Halbjahr Exporte im Wert von etwa 60 Millionen Euro genehmigt. Für Saudi-Arabien wurden Ausfuhr-Erlaubnisse im Umfang von rund 900.000 Euro erteilt. Das sind gut 43 Millionen Euro weniger als im Vorjahr.

