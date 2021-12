Anton Hofreiter soll den Europaausschuss leiten. (picture alliance/dpa | Tobias Hase)

Vorsitzender im Europa-Ausschuss soll Ex-Fraktionschef Hofreiter werden, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. Den Umweltausschuss soll der bisherige Sprecher der Fraktion für Gentechnik und Bioökonomiepolitik, Ebner, führen. Den Bildungs- und Forschungsausschuss will der Bundestagsabgeordnete Gehring übernehmen, den Digitalausschuss Tabea Rößner.

Unterdessen hält die Kritik am Vorsitze der AfD im Innenausschuss an. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul betonte, es mache ihn fassungslos, dass die Ampelparteien der AfD diesen Posten überlassen hätten. In dem Gremium gehe es schließlich um den Kampf gegen Rechtsextremismus.

