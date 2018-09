In der Diskussion über saubere Diesel-Fahrzeuge hat Grünen-Fraktionschef Hofreiter der Bundesregierung mangelnden politischen Willen vorgeworfen.

Hofreiter sagte im Deutschlandfunk (Audio), Verkehrsminister Scheuer wolle der Autoindustrie, nachdem diese betrogen habe, nochmal ein Extra-Geschäft verschaffen, indem er eine Kaufprämie für neue Dieselautos favorisiere. Der einzige sinnvolle Weg, um Innenstädte sauberer zu machen, sei aber die Nachrüstung älterer Modelle mit moderner Technik zur Abgasreinigung. Damit könnten bis zu 90 Prozent der Schadstoffe herausgefiltert werden.



Hofreiter sagte, die Hersteller könnten dazu gezwungen werden und verwies auf die sogenannte Typenzulassung. Sie hätten schließlich andere Fahrzeuge ausgeliefert, als sie behauptet hätten. Auch Bundeskanzlerin Merkel habe sich für eine Hardware-Nachrüstung ausgesprochen. Dass sie sich nicht durchsetzen könne, zeige die Schwäche der Kanzlerin.



Gestern hatte ein Spitzentreffen von Vertretern der Bundesregierung und der deutschen Autohersteller keinen Fortschritt gebracht. Verkehrsminister Scheuer kündigte für diese Woche weitere Gespräche an. Für ihn habe weiterhin Priorität, dass die Menschen neue Diesel-Autos mit besserer Abgasreinigung kaufen.



Eine Nachrüstung mit Katalysatoren würde je Fahrzeug um die 3.000 Euro kosten. Die Finanzierung ist noch unklar. Außerdem kann kein Autobesitzer zur Nachrüstung gezwungen werden. Der Wagen würde mehr Sprit verbrauchen und hätte weniger Leistung. Umweltministerin Schulze und Umweltverbände sind dennoch für eine Hardware-Nachrüstung - auf Kosten der Hersteller. Busse und Kommunalfahrzeuge werden bereits nachgerüstet.



Diesel-Fahrzeuge stehen in der Kritik, weil sie mehr gesundheitsschädliche Stickoxide (NOx) ausstoßen als Benziner. An vielen Orten wurde der Grenzwert für Stickoxide in der Luft zuletzt mehrfach überschritten. Studien belegen, dass in Gebieten mit einer hohen NOx-Belastung mehr Menschen an Atemwegserkrankungen sterben. Außerhalb der Ballungsgebiete verflüchtigen die Stickoxide dagegen schnell. Auf dem Land sind sie also kaum eine Gefahr für die Gesundheit.



Für den Diesel spricht, dass er generell weniger Sprit verbraucht als ein Benziner und damit weniger CO2 ausstößt. Allerdings benötigen Dieselmotoren eine längere Zeit, um warm zu werden. Und erst dann funktioniert die Abgasreinigung richtig. Auf kurzen Strecken laufen Benziner deshalb oft effizienter. Moderne Benzin-Direkteinspritzer mit geringem Verbrauch stoßen wiederum vermehrt Feinstäube aus, die im Verdacht stehen, das Krebsrisiko zu erhöhen. Zwar erzeugen auch Diesel-PKW Feinstäube, für diese sind aber inzwischen Partikelfilter vorgeschrieben.