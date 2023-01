Russwurm (BDI)

Deutschland gerate gegenüber anderen Regionen der Welt immer mehr ins Hintertreffen, sagte BDI-Präsident Russwurm in Berlin . In den USA etwa koste lokal gefördertes Gas gegenwärtig nur ein Fünftel dessen, was in Deutschland zu bezahlen sei. Zudem kritisierte Russwurm, viele Betriebe könnten die von der Bundesregierung angekündigten Preisbremsen aufgrund der zu restriktiven Randbedingungen nicht in Anspruch nehmen.