Angesichts der derzeit hohen Gas- und Strompreise hat Italiens Regierungschef Draghi Erleichterungen für Menschen mit geringem Einkommen angekündigt.

Vor dem Arbeitgeberverband Confindustria sprach er von Maßnahmen im Umfang von drei Milliarden Euro.



Italien produziert seit über drei Jahrzehnten keinen Atomstrom mehr und ist auf Importe angewiesen, besonders auf Gaslieferungen. Durch eine gestiegene Nachfrage seit der Lockerung von Corona-Maßnahmen und die vergleichsweise niedrigen Füllstände der Gasspeicher in der EU sind in den vergangenen Monaten vor allem die Gaspreise in Europa deutlich gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.