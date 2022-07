Haftstrafen in Russland wegen Aufrufs zu Corona-Protesten (dpa / Matthias Tödt)

Ein Gericht in Rostow am Don verhängte unter anderem eine Gefängnisstrafe von zehn Jahren gegen den Opernsänger Wadim Scheldijew. Er hatte im Frühjahr 2020 zu Demonstrationen in der Stadt Wladikawkas aufgerufen. Zwei weitere Angeklagte müssen ebenfalls für mehrere Jahre in Haft.

Russland zählt zu den Ländern, die am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen waren. Nach einem kurzen und konsequenten Lockdown zu Beginn der Pandemie waren die Maßnahmen allerdings wieder gelockert worden, um die Wirtschaft des Landes zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.