Oberlandesgericht Dresden

Hohe Haftstrafen wegen Überfällen auf rechte Szene

Das Oberlandesgericht Dresden hat die Studentin Lina E. zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der Staatsschutzsenat sah bei der Hauptbeschuldigten den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung als erwiesen an. Bundesinnenministerin Faeser hob die Gefahr des Linksextremismus hervor.

31.05.2023