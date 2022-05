Statistisches Bundesamt

Durch die hohe Inflation sind die Reallöhne gesunken. (dpa / Jens Büttner)

Laut Statistischem Bundesamt lag die Inflation im erstes Quartal dieses Jahres bei 5,8 Prozent, die Löhne legten um 4,0 Prozent zu. "Die Inflation zehrte somit den Nominallohnanstieg im 1. Quartal 2022 mehr als auf", fassten die Statistiker die Ergebnisse zusammen.

Erneut geringere Kaufkraft für Verbraucher

Vielen Beschäftigten steht damit erneut weniger Kaufkraft zur Verfügung. Im April lag die Inflationsrate bei 7,4 Prozent. Es handelt sich um die höchste Teuerungsrate seit der Wiedervereinigung 1990. In den alten Bundesländern wurde ein ähnlich hoher Wert zuletzt im Herbst 1981 gemessen.

Schon im vergangenen Jahr hatte die Inflation die Kaufkraft gemindet, die Reallöhne sanken um 0,1 Prozent.

Haupttreiber der Inflation in Deutschland wie im Euro-Raum waren die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise. Russlands Krieg in der Ukraine hat diesen Trend noch einmal verstärkt. Auch die gestörten Lieferketten im globalen Warenaustausch - eine Folge der Pandemie und des russischen Angriffskriegs - trugen dazu bei.

Weitere Teuerung im Supermarkt erwartet

Einer Studie des Kreditversicherers Allianz Trade zufolge dürften die Preise im Lebensmitteleinzelhandel noch weiter steigen. Wahrscheinlich seien Preissteigerungen von 10,7 Prozent - das entspreche jährlichen Mehrausgaben von durchschnittlich 254 Euro pro Kopf.

Dabei ist an der Kasse bislang nur ein Teil der Steigerungen bemerkbar: Nicht einmal die Hälfte der höheren Erzeugerpreise seien an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben worden, sagte Aurélien Duthoit von Allianz Trade. Diese Anhebungen könnten "zeitnah und in hohem Maße auf die Verbraucherpreise durchschlagen", sagte Duthoit.

