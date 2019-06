In der Diskussion über hohe Mieten werden zunehmend Forderungen nach bundesweiten Maßnahmen laut.

Der kommissarische SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel regte an, Mieten in ganz Deutschland zu deckeln. Er sagte dem Berliner "Tagesspiegel", Ziel sei es, die Mieten in gefragten Wohngegenden für fünf Jahre weitgehend einzufrieren. Die SPD will den Vorstoß laut Schäfer-Gümbel in den nächsten Tagen in der Großen Koalition zum Thema machen. Eine ähnliche Maßnahme auf Landesebene ist in Berlin bereits in der Planung.



Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, forderte in der "Rheinischen Post" regionale Mietobergrenzen und den Bau von zusätzlich 100.000 bezahlbaren Wohnungen jährlich.



Bundeskanzlerin Merkel betonte beim Deutschen Mietertag in Köln, Aufgabe der Politik sei es, ein Klima zu schaffen, in dem gerne gebaut werde. Dabei setze man auch auf private Investoren, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlten.