"Zu vermieten" steht an einem Wohngebäude (picture alliance/dpa/Wolfgang Kumm)

Das teure Wohnen sei für viele Menschen ein zentrales Manko, das gegen ein Leben in der Großstadt spreche, heißt es in einer Untersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC. Dies gehe so weit, dass ein Drittel der Berufstätigen über einen Jobwechsel wegen hoher Mieten nachdenke, und eine kleine Minderheit sei deswegen tatsächlich schon umgezogen. Für Arbeitgeber werde es in Ballungsräumen daher immer schwieriger, Fachkräfte zu finden und zu halten, hieß es.

Für die repäsentative Studie wurden im vergangenen Herbst 4.200 Berufstätige zwischen 18 und 65 Jahren aus zwölf Großstädten befragt.

