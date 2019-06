Bundeskanzlerin Merkel setzt beim Kampf für bezahlbare Mieten weiter auf den Bau neuer Wohnungen.

Es ändere sich nur etwas, wenn gebaut werde, sagte Merkel auf dem Deutschen Mietertag in Köln. Dabei wolle die Bundesregierung helfen. Skeptisch äußerte sie sich zu Forderungen nach einem Mietendeckel. Es müsse weiter interessant und attraktiv sein, in Wohnraum zu investieren.



Der Wohnungsbauexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Michelsen, sprach sich ebenfalls gegen einen Mietenstopp aus. Dieser werde negative Konsequenzen für Investitionen haben, sagte Michelsen im Deutschlandfunk. Auch Enteignungen brächten kurzfristig kaum Entlastung, weil man dadurch keinen Wohnraum schaffe.



Enteignungen großer Immobilienunternehmen sind das Ziel einer Initiative in Berlin. Sie übergab den Behörden nach eigenen Angaben etwa 77.000 Unterschriften von Unterstützern eines Volksbegehrens.